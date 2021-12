Literaturquiz startet heute

Mannheim. In zehn Folgen bittet die Kulturredaktion ab heute in ihrem traditionellen Kulturrätsel der Vorweihnachtszeit zur künstlerischen Spurensuche. Das Thema in diesem Jahr widmet sich der Literatur. Gesucht werden aber nicht Autorinnen und Autoren, sondern die literarischen Figuren, die sie schufen, also Protagonistinnen und Protagonisten aus Romanen, Erzählungen oder auch Theaterstücken.

Natürlich wird es auch wieder Preise zu gewinnen geben – der erste wird, wenn es die Pandemie zulässt, zwar kein Abendessen mit Johann Wolfgang von Goethe sein, wohl aber mit einem anderen der Schöpfer, die die Figuren riefen, die uns jetzt nicht mehr loslassen. dms