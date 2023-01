Lindner will mehr mitgestalten

Stuttgart. FDP-Bundeschef Christian Lindner hat eingeräumt, dass den Liberalen die Beteiligung am Ampel-Bündnis nicht leicht fällt – aber dass eine Regierung auch mit der Union nicht einfacher wäre. „Niemand sollte sich der Illusion hingeben, dass mit der Union zu regieren einfacher wäre“, sagte Lindner beim traditionellen Dreikönigstreffen der FDP am Freitag im Opernhaus in Stuttgart. „Das wäre nur anders.“

In der aktuellen Bundesregierung regiert die FDP zusammen mit den Grünen und der SPD. Lindner ist seit dem 8. Dezember 2021 Finanzminister. Nach dem von zahlreichen Krisen geprägten Jahr 2022 wolle man 2023 zum „Gestaltungsjahr“ machen, sagte Lindner.

Lindner forderte mehr Investitionen in die Bildung junger Menschen. „Dieses Land muss mehr tun für Bildung und für Forschung“, sagte Lindner. „Damit das wirklich einen Unterschied macht, brauchen wir in den nächsten Jahren in jedem Jahr eine zusätzliche Bildungsmilliarde.“ Lindner nahm Bezug auf fehlende Fachkräfte und forderte einen flexibleren Arbeitsmarkt und eine andere Einwanderungspolitik. Es müsse schwerer werden, in den Sozialstaat zuzuwandern, und leichter, in den Arbeitsmarkt einzuwandern.

Deutschland ist aus Sicht von Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger zu verschlossen gegenüber neuen Technologien. Stets würden eher die Risiken als die Chancen gesehen, sagte die FDP-Politikerin in Stuttgart. Als Beispiele nannte sie die Kernfusion und die Ernährung der Weltbevölkerung. Neue Züchtungstechnologien könnten die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen erhöhen, aber ein Großteil der Forschung dazu finde in den USA und China statt.

Neue Chinastrategie

Im Umgang mit China warnte Lindner vor Naivität. Im Zuge einer Chinastrategie wolle man schrittweise andere Märkte und wachsende Weltregionen für Deutschland wichtiger werden lassen, so Lindner. „Unsere Souveränität, Menschenrechte und das Völkerrecht müssen wir gegenüber Peking und der kommunistischen Partei bei jeder Gelegenheit ansprechen“, sagte Lindner, dessen Rede von Klimaaktivisten unterbrochen wurde. dpa