Lindner schließt Zahlung in Rubel aus

Berlin/Kiew/Moskau. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) schließt eine Zahlung russischer Gaslieferungen mit Rubel aus: Auf die Frage, ob Deutschland im Notfall Gaslieferungen mit Rubel bezahlen und damit auf Putins Forderungen eingehen werde, sagte der FDP-Vorsitzende: „Nein. Wir lassen uns nicht erpressen.“ Lindner betonte, die Bundesregierung wolle schnellstmöglich unabhängig werden und unternehme alles, um nicht erpressbar zu sein. Die Gaslieferungen würden auf Basis der Verträge weiter in Euro und Dollar gezahlt.

In der Debatte um eine militärische Unterstützung der Ukraine mit Kampfpanzern wie dem Leopard mahnte Lindner eine enge Abstimmung mit Frankreich und den USA an: „Wir haben es mit der Atommacht Russland zu tun, deshalb ist es unerlässlich, uns insbesondere mit Frankreich und den USA als Atommächten abzustimmen.“ Gegenwärtig gebe es keinen Verbündeten, der Kampfpanzer liefere.

Unterdessen ist Eon-Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley ist mit seiner Forderung, beim Notfallplan für die Gasversorgung über eine „umgedrehte“ Reihenfolge nachzudenken, auf Ablehnung gestoßen. Die Volkswirtschaft und damit auch die Einkommen der Menschen hingen daran, dass die Industrie arbeitsfähig bleibe, hatte Kley im „Manager Magazin“ gesagt. Die Politik sollte deshalb erwägen, erst bei Privaten und dann bei der Industrie abzuschalten.

Er wolle nicht in Katastrophenszenarien schwelgen, sagte Lindner. „Aber eines ist klar: Es ist undenkbar, dass bei der Großmutter zuhause die Wohnung kalt ist.“ Deshalb dürfe es nicht zu einer Situation kommen, in der man diese Abwägung treffen müsste. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, mahnte in der „Rheinischen Post“, Gruppen nicht gegeneinander auszuspielen. „Die Wirtschaft muss für den Menschen da sein und nicht umgekehrt“, sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner der „Bild“-Zeitung. Andreas Jung (CDU), Mitglied des Bundestagsausschusses für Klimaschutz und Energie, sagte: „Klar ist: Niemand soll frieren.“ red/dpa

