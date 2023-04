Letzte Akw gehen vom Netz

Berlin/Mannheim. Ausstieg nach 60 Jahren: Am Samstag sollen mit dem Atomkraftwerk Emsland in Lingen sowie den Reaktoren Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Isar 2 in Bayern die letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gehen. Damit endet ein Zeitalter der Atomkraft, die gesellschaftlich und politisch immer wieder für Debatten gesorgt hat. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil bezeichnete die geplante Abschaltung als einen historischen Tag. „Damit ziehen wir einen Schlussstrich unter den über Jahrzehnte währenden Konflikt um die Nutzung der Kernenergie“, sagte der Regierungschef. Kritik kam von der Union. CDU-Chef Friedrich Merz sagte am Freitag: „Morgen ist ein schlechter Tag; es ist ein schwarzer Tag für Deutschland.“

Derweil stehen auch bei Deutschlands größtem Steinkohlekraftwerk Veränderungen an: Das Grosskraftwerk Mannheim will in den nächsten zwölf Monaten zwei seiner vier Blöcke stilllegen. Im Juni soll Block 7 wieder vom Netz gehen. Er war erst im Januar aufgrund der Energiekrise in den regulären Betrieb zurückgekehrt. Auch Block 8 wird früher als geplant stillgelegt – anstatt Ende Mai 2024 nun Ende März 2024. dpa/mig