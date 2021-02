Frankfurt. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat den 47-jährigen Stephan E. wegen des Mordes am CDU-Politiker Walter Lübcke zu lebenslanger Haft verurteilt. „Der Angeklagte handelte sowohl heimtückisch als auch aus niedrigen Beweggründen“, erklärten die Richter am Donnerstag in der Urteilsbegründung. Sie stellten die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist eine Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen. Eine anschließende Sicherungsverwahrung behielt sich das Gericht vor. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Revision binnen einer Woche möglich. Der Vertreter der Bundesanwaltschaft kündigte bereits an, dass er dieses Rechtsmittel nutzen wird.

Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass E. in der Nacht zum 2. Juni 2019 den nordhessischen Regierungspräsidenten auf dessen Terrasse im Landkreis Kassel erschossen hat. Er habe Lübcke wegen dessen liberaler Haltung zur Flüchtlingspolitik getötet. Der Politiker hatte 2015 die Aufnahme von Flüchtlingen verteidigt. Freigesprochen wurde E. hingegen von dem Vorwurf, einen irakischen Flüchtling im Jahr 2016 niedergestochen und schwer verletzt zu haben.