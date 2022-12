Leben – jetzt erst recht!

Mannheim. „Es geht um Lebensqualität. Immer“ – eine Gruppe Mannheimerinnen hat ein Foto-Projekt für Frauen aus der Region initiiert, die Brustkrebs haben oder hatten. Unter dem Namen „Sei (D)ein Freund“ soll es den Mut der Frauen zeigen und zugleich ein Netzwerk bieten. Beim Shooting tragen die Frauen eigens für sie designte Kleider, die ihre Geschichte widerspiegeln. Eine von acht Frauen in Deutschland erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs. see (Bild: Annette Mueck-Fotografie)

