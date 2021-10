Lauf gegen Kinder-Leukämie

Speyer/Mannheim. In der Domstadt sind am Montagmorgen Desi (30) und Diana (64) Fischer zur ersten Etappe eines Spendenlaufs für krebskranke Kinder über den Jakobsweg aufgebrochen, der sie im besten Fall bis nach Santiago de Compostela führt. Mit dem Mannheimer Comedian Bülent Ceylan hatten sie zum Start vor dem Weltkulturerbe Speyerer Dom prominente Unterstützung. Er habe zwar „Rücken“, so Ceylan, aber es sei für ihn eine Herzensangelegenheit, der Benefizaktion durch sein Gesicht mehr Gewicht zu verleihen. Also lief der 45-jährige Vater dreier Kinder die ersten Kilometer gemeinsam mit den beiden Frauen, die am Abend in Germersheim ihre erste Etappe beendeten. Es waren die ersten 19 von 2500 Kilometern. Etwa sechs Jahre wollen sich Mutter und Tochter immer wieder auf die Socken machen und einzelne Etappen laufen. Zunächst sind es vier, die sie am Ende der Woche bis ins Dahner Felsenland im tiefen Pfälzerwald führen sollen. Beteiligt an der Aktion ist der Mannheimer Ortsverband der Deutschen Leukämie-Forschungs-Hilfe, die etwa 450 Mitglieder zählt.

