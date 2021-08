Laschet versucht den Befreiungsschlag

Berlin. Mit einer Kampfansage an SPD und Grüne und der Warnung vor einem Linksruck sind CDU und CSU in die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs gestartet. „Es ist nicht egal, wie diese Wahl ausgeht“, sagte Unionskanzlerkandidat Armin Laschet in Berlin vor dem Hintergrund schlechter Umfragewerte für die Union. Er werde mit allen seinen Möglichkeiten dafür kämpfen, „dass dieses Land nicht von Ideologen übernommen wird“.

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder rief die Union auf, „endlich vernünftigen Wahlkampf“ zu machen. In einer neuen Umfrage, die nach dem Wahlkampfauftakt veröffentlicht wurde, liegt die SPD erstmals gleichauf mit der Union. Im wöchentlichen Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa für „Bild am Sonntag“ sackte die Union um drei Prozentpunkte auf 22 Prozent ab. Die Sozialdemokraten mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz kletterten um zwei Punkte auf ebenfalls 22 Prozent. Damit liegen Union und SPD erstmals seit April 2017 in der Wählergunst wieder gleichauf. Die Grünen kamen auf 17 Prozent (minus 1), die FDP auf 13 (plus 1) und die AfD auf 12 (plus 1). Die Linke lag unverändert bei 7 Prozent. Wahlumfragen sind allerdings generell unsicher und geben nur die Stimmung zum Befragungszeitpunkt wider. dpa