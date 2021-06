Langsam fällt die Maskenpflicht

Berlin/Mannheim. Angesichts weiter sinkender Ansteckungszahlen in Deutschland nehmen die Bundesländer immer mehr Corona-Einschränkungen zurück. Mehrere Bundesländer beschlossen am Dienstag ein Ende der Maskenpflicht im Freien oder eine Maskenpflicht im Freien nur noch in Ausnahmefällen. In Berlin fällt die Tragepflicht auf belebten Plätzen weg, im Freien im Zoo und im Tierpark. Auch in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und in Rheinland-Pfalz können die Masken draußen in der Tasche bleiben.

Auch die Masken-Regeln an den Schulen werden weiter gelockert: Die Tragepflicht im Unterricht fällt zum Beispiel in Rheinland-Pfalz und im Saarland weg. Baden-Württemberg lockert ebenfalls: keine Maske im Unterricht mehr, wenn die Inzidenz unter 35 liegt und es zuletzt keine Corona-Fälle an der Schule gab. In Mannheim lag die Inzidenz nach den Zahlen der Stadt am Dienstag bei 16,1.

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, fordert von Bund und Ländern Schritte für steigendes Tempo beim Impfen. Er erwarte entsprechende „klare Signale“ von der Gesundheitsministerkonferenz an diesem Mittwoch. „Es müssen mehr Impfstoffe in die Praxen“, sagte Gassen. „Solange Impfstoffe leider immer noch knapp sind, appelliere ich an die Patientinnen und Patienten, Geduld zu haben.“

Impfungen für Kinder?

Viele Mannheimer Ärztinnen und Ärzte warten beim Impfen gesunder Kinder ab zwölf Jahren eine bessere Datenlage ab. Damit halten sie sich an die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Diese hat in der Pandemie keine generelle Impfempfehlung für gesunde Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren ausgesprochen. Sie empfiehlt Impfungen gegen das Virus aber für Zwölf- bis 17-Jährige mit bestimmten bekannten Vorerkrankungen. So etwa bei Adipositas, Diabetes, einem Herzfehler, chronischen Lungenerkrankungen und Trisomie 21.

„In der Praxis impfen wir bevorzugt ab 16 Jahren, unter 16 Jahre Kinder mit Vorerkrankungen oder auf ausdrücklichen Wunsch der Familien“, sagte Lungenspezialist Marcus Dahlheim, der in einer Mannheimer Kinderarztpraxis praktiziert.

Denn nach ärztlicher Aufklärung und bei einem individuellen Wunsch und der Risikoakzeptanz von Kindern, Jugendlichen oder ihren Eltern ist eine Impfung bei gesunden jungen Leuten möglich. Das gilt auch, wenn das Kind gemeinsam in einem Haushalt mit einem Schwererkrankten lebt.

Nach dem langen Lockdown erwarten indes die meisten Unternehmen in Deutschland, dass sie erst im ersten Quartal 2022 wieder das Vorkrisenniveau erreichen werden. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die die Universität Mannheim durchgeführt hat. „Und jedes fünfte Unternehmen bundesweit meint, dass es nie mehr das frühere Auftragsvolumen erzielen kann“, sagte der Mannheimer Ökonom Jannis Bischof. Er verweist darauf, dass nicht nur die Krisenbranchen wie zum Beispiel die Gastronomie oder der Tourismus unter den Folgen der Pandemie leiden. Der ständige Wechsel während der Lockdowns zwischen Öffnungen und Schließungen im internationalen Warenverkehr hat demnach zu regelmäßigen Unterbrechungen der Lieferketten gesorgt. dpa/see/was

