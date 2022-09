Land im Stimmungstief

Stuttgart. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg machen sich angesichts des Kriegs in der Ukraine und enormer Preissteigerungen Sorgen um ihre persönliche Zukunft. Das ist ein Ergebnis des aktuellen BaWü-Checks, einer Umfrage, die das Institut für Demoskopie Allensbach im Auftrag der baden-württembergischen Zeitungsverlage durchführt. Nur noch 21 Prozent der Einwohner blicken mit Hoffnung auf die nächsten zwölf Monate. Gleichzeitig sinkt das Vertrauen in die Finanzpolitik der grün-schwarzen Landesregierung in Stuttgart. Energiesparmaßnahmen befürworten die Befragten zwar, allerdings nur, sofern diese den öffentlichen Raum betreffen. dir

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1