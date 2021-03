Berlin/Mannheim. Trotz der deutlichen Kritik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Corona-Krisenmanagement mehrerer Bundesländer sehen diese keinen Grund für Planänderungen. „Jeder will, dass die Infektionszahlen runtergehen, und jeder hat für sein Land entsprechende Maßnahmen gemacht“, sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Montag in Berlin. Der CDU-Chef räumte allerdings ein, diese Maßnahmen seien „sehr unterschiedlich“. Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) kündigte an, an seinem Modellprojekt für Lockerungen durch massenhaftes Testen festzuhalten.

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD), wies Merkels Kritik zurück. „Ich glaube nicht, dass es klug ist, aus dem Kanzleramt heraus jetzt ein Länder-Bashing zu betreiben, denn wir haben alle gemeinsam eine große Aufgabe zu bewältigen und haben auch schon viel gemeinsam erreicht“, sagte er in der „Tagesschau“.

Merkel hatte am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“ starken Druck auf die Länder ausgeübt, um diese zur Umsetzung der Notbremse und schärferer Maßnahmen gegen die dritte Infektionswelle zu bewegen. Modellprojekten mit Öffnungen erteilte sie eine klare Absage – und deutete an, notfalls könne der Bund tätig werden, wenn die Länder nicht handelten. Eine Möglichkeit sind laut Merkel präzisere Vorgaben im Infektionsschutzgesetz. Diese müssten allerdings Bundestag und Bundesrat beschließen.

Bund und Länder hatten eigentlich vereinbart, dass bereits umgesetzte Lockerungen der Corona-Regeln wieder zurückgenommen werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einem Land oder einer Region drei Tage lang bei mehr als 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche liegt. Die Länder hatten die Notbremse jedoch unterschiedlich konsequent umgesetzt.

Die Landesregierung in Baden-Württemberg will im Zweifel hart durchgreifen. „Wenn wir den Eindruck haben sollten, dass die Notbremse vor Ort ausgesessen wird, werden wir als Land unter anderem mit klaren Weisungen einschreiten“, sagte Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) am Montag.

Verlängerte Ausgangssperre?

Gute Chancen, die dritte Corona-Welle durch Impfungen zu brechen, sieht indes Dominik von Stillfried, Vorstandsvorsitzender des Zentralinstituts Zi, einer Forschungseinrichtung der deutschen Kassenärzte. „Wir rechnen mit unserer Impfmodellierung damit, dass bis Mitte, Ende Mai 50 Prozent der erwachsenen Bevölkerung mindestens eine Erstimpfung bekommen haben könnten, und das würde tatsächlich die Dynamik brechen“, sagte von Stillfried dieser Redaktion.

Wichtig sei, jetzt möglichst schnell die über Sechzigjährigen zu impfen, „da ab dieser Altersgruppe die Fallsterblichkeit einen Sprung nach oben macht“. Das Zi rechnet damit, dass bis Mitte April rund 6,5 Millionen Impfdosen für die Arztpraxen zur Verfügung stehen.

Unterdessen steht für Mannheim eine Verlängerung der nächtlichen Ausgangssperre im Raum. Diese hatte die Stadt eigentlich nur bis einschließlich 11. April verhängt. Die neue Corona-Landesverordnung, die bis 18. April gültig ist, schreibt jene Einschränkung aber ohne nähere Befristung für alle Kommunen vor, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz (also die Summer der Neuinfektionen in einer Woche umgerechnet auf 100 000 Einwohner) über 100 liegt. Die Stadt will erst nach Ostern über das weitere Vorgehen in dieser Frage entscheiden. dpa/sma