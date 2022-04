Nach einem spektakulären Skelettfund auf dem Diakonissen-Campus in Speyer sollen die Knochen nun in einem Konstanzer Speziallabor untersucht und datiert werden. Bei einer Grabung Anfang des Jahres hatten Wissenschaftler in Speyer in einer Baugrube zwei frührömische Gräber freigelegt.

In Hockstellung begraben

Darunter fanden die Forscher außerdem elf Skelette, die zu den

...