Kurzarbeit bei Daimler

Stuttgart/Mannheim. Störungen in globalen Lieferketten und der Halbleitermangel haben den Lkw-Bauer Daimler Truck 2021 trotz starker Nachfrage gebremst. „Ohne diese Engpässe hätten wir deutlich mehr verkaufen können“, sagte Vorstandschef Martin Daum bei der ersten Bilanz-Pk von Daimler Truck als eigenständigem Unternehmen. Der Teilemangel macht sich auch in Mannheim bemerkbar. Weil Halbleiterkomponenten fehlen, steht die Produktion im Lkw-Motorenwerk im März vereinzelt in bestimmten Bereichen still. Einzelne Produktionsruhetage beziehungsweise Schichtabsagen würden über Kurzarbeit abgedeckt, erklärte ein Sprecher auf Anfrage. tat

