Mannheim. Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hat an alle Menschen in seiner Stadt appelliert, über Ostern möglichst eine zehntägige Ruhepause einzulegen und ihre Kontakte auf das Nötigste zu reduzieren. „Lassen Sie uns gemeinsam etwas für Mannheim tun“, sagte er in einer am Mittwoch veröffentlichten Videoansprache. Wenn viele mitmachten, lasse sich der Anstieg der Corona-Zahlen brechen. Ansonsten drohten noch weitere Monate im Lockdown.

Kurz wies auf die erhöhte Gefahr hin, die von den mutierten Virusvarianten ausgehe. Schon bei einem drei- bis fünfminütigen Gespräch im Freien könne man sich infizieren. Daher gelte die Devise: „Möglichst keine, und auf jeden Fall keine riskanten Kontakte.“ Wenn ein Treffen mit anderen Menschen „sein muss“, so der Oberbürgermeister, solle man unbedingt die Hygieneregeln einhalten und zusätzlich vorher einen Schnelltest machen. Am Ende der zehntägigen Ruhephase empfiehlt Kurz dann allen, sich noch einmal testen zu lassen. Die mittlerweile flächendeckend zur Verfügung stehenden Schnelltests könnten auf Dauer zusammen mit den Impfungen auch wieder ein normales Leben in der Pandemie ermöglichen.

In der Mannheimer Innenstadt gelten weiter strenge Regeln. © Steffen Mack

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 17 051 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 249 neue Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Mittwoch hervor. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Mittwochmorgen bundesweit bei 132,3 – und damit etwas unter dem Niveau des Vortags (135,2). Die Inzidenz in Mannheim war mit 128 neuen Fällen auf 189,3 gestiegen. sma