Kurz-Rücktritt rettet Wiener Koalition

Wien. Der Rücktritt von Sebastian Kurz vom Amt des Bundeskanzlers hat einen Bruch der Regierungskoalition in Österreich abgewendet. Die Grünen erklärten, das Bündnis mit der konservativen ÖVP unter dem designierten neuen Kanzler Alexander Schallenberg fortsetzen zu wollen. Er sei nicht in die aktuelle Korruptionsaffäre verwickelt, sagte die Grüne-Fraktionschefin Sigrid Maurer am Sonntag. Sie schloss zugleich aus, dass ÖVP-Chef Kurz in die Koalition zurückkehren könne.

Der bisherige Außenminister Schallenberg soll voraussichtlich am Montag das Amt des Regierungschefs übernehmen. Das sei eine „enorm herausfordernde Aufgabe“, so der 52 Jahre alte Spitzendiplomat.

Der unter Korruptionsverdacht stehende Kurz war am Samstagabend auch nach wachsendem innerparteilichem Druck zurückgetreten. Die Grünen ihrerseits hatten deutlich signalisiert, dass sie den 35-Jährigen bei dem am Dienstag im Parlament geplanten Misstrauensvotum zusammen mit der Opposition stürzen würden. Es wäre das zweite erfolgreiche Misstrauensvotum gegen Kurz seit der Ibiza-Affäre 2019 gewesen.

In einer siebenminütigen Rede betonte der Kanzler am Samstag erneut seine Unschuld. Er gebe sein Amt aber aus Verantwortung für das Land ab. Es drohe nach einem Ende der ÖVP-Grünen-Koalition das Chaos einer Vier-Parteien-Zusammenarbeit von Grünen, SPÖ, liberalen Neos und rechter FPÖ. dpa

