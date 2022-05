Kurz fordert sozialen Ausgleich

Mannheim. Im Kampf gegen den Klimawandel vermisst Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz einen gesellschaftlichen Konsens, dass grundlegende Änderungen vorzunehmen sind. „Zu groß scheinen die Opfer und die Bedrohung nach wie vor zu fern und abstrakt“, sagte er bei seiner Ansprache während des Frühjahrsempfangs im Mozartsaal des Rosengartens. Das Bürgerfest ersetzte den in den beiden zurückliegenden Jahren ausgefallenen Neujahrsempfang, lockte aber nur etwa 3000 statt der sonst üblichen rund 9000 Besucher an.

Kurz macht sich Sorgen um eine mögliche Spaltung der Gesellschaft, weil durch die Maßnahmen gegen den Klimawandel einige ihren Lebensstil bestätigt und andere ihren Lebensstil angegriffen sähen. Diese Diskussion müsse beendet werden, forderte Kurz. „Und dies setzt voraus, dass die Lasten der Veränderung von allen getragen werden können.“ Mannheim will bis zum Jahr 2030 klimaneutral sein. Deswegen sagte Kurz im Rosengarten der Ungleichheit in Mannheim den Kampf an: „Ein sozialer Ausgleich wäre vor allem die Voraussetzung, um die notwendige ökologische Transformation politisch überhaupt zu ermöglichen.“ Doch darauf sei Deutschland nicht ausreichend vorbereitet. Es sei, so Kurz, kein Zufall, dass skandinavische Länder nicht nur schon jetzt einen deutlich geringeren CO2-Ausstoß hätten, sondern auch eine sozial ausgewogenere Entwicklung. „Beides gehört zusammen“, so der Oberbürgermeister.

Gastredner und Experte für Nachhaltigkeit Christian Berg schwor die Gäste im Mozartsaal auf die Trendwende ein. „Die Zeit für Nachhaltigkeit ist gekommen“, betonte er. Was Mannheim auf die Beine stelle, sei „spannend“. Dass sich die Stadt aufgemacht habe, um die Ziele der Vereinten Nationen herunterzubrechen, bezeichnete er als „bemerkenswert“. Vor und im Rosengarten präsentierten Vereine und Agenturen ihre Ideen zum Thema Nachhaltigkeit. Besonders stark wurde der Radcheck genutzt, bei dem kostenlos Fahrräder auf Mängel überprüft werden konnten. lok/abo

