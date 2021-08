Kurs gegen die vierte Welle gesucht

Berlin/Stuttgart/Mannheim. Mehr Schwung für die Impfungen, ein baldiges Ende kostenloser Tests für alle, mögliche neue Warnkriterien für die Corona-Lage: Vor den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten an diesem Dienstag rücken mehrere konkrete Ansatzpunkte für den Kurs gegen eine vierte große Infektionswelle im Herbst und Winter in den Blick.

Gastgewerbe und Handel forderten Bund und Länder dazu auf, einen erneuten harten Lockdown abzuwenden. Einige Politiker fordern, die Auslastung der Intensivbetten zur Messlatte für Einschränkungen im Kampf gegen das Coronavirus zu machen. Diskutiert wird auch, mögliche Beschränkungen vor allem auf Ungeimpfte zu beschränken. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist dagegen, Ungeimpften pauschal den Zutritt etwa zu Veranstaltungen zu verwehren. Stattdessen müssten sie „in Zukunft mehr Aufwand betreiben – auch finanziell“ etwa für Tests, sagte er im Interview mit dieser Redaktion.

In Mannheim wurden am Montag 25 neue Corona-Fälle gemeldet. Der offizielle Inzidenzwert ist damit von 29 auf 34,4 überraschend stark angestiegen und nähert sich wieder der 35er-Marke. Wird die an fünf Tagen in Folge überschritten, treten strengere Regeln in Kraft. Unter den baden-württembergischen Kommunen ist die Inzidenz in der Quadratestadt jetzt die höchste, der Landesschnitt liegt bei 17,3. dpa/sma