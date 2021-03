Mannheim. Nach langer Schließzeit infolge der Corona-Pandemie will die Mannheimer Kunsthalle ab diesem Dienstag wieder ihre Türen für Besucherinnen und Besucher öffnen. Dann werde auch die seit langem fertig aufgebaute, insgesamt 18 Werke umfassende große Anselm-Kiefer-Ausstellung zugänglich sein, teilte das Museum am Montag mit. Ein Besuch ist an Auflagen gebunden, die auch das Tragen einer Schutzmaske umfassen. Eine Voranmeldung ist notwendig und über die Homepage des Mannheimer Kunstmuseums (unter www.kuma.art) möglich. Der Besuch kann für zwei Stunden in einem festgelegten Zeitraum erfolgen.

Zugänglich sei ab Dienstag dann erstmals auch die Ausstellung „Deltabeben“, so hebt die Kunsthalle hervor. Die Öffnung umfasst den Neubau des Museums am Friedrichsplatz ebenso wie den Altbau. Geöffnet werden die Sonderausstellungen ebenso wie die Sammlungspräsentationen. tog