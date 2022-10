Kulturelle Glanzlichter in der Region

Mannheim/Heidelberg. Der Nachtwandel im Mannheimer Stadtteil Jungbusch hat sich nach zwei Jahren Pause unter neuer künstlerischer Leitung am Freitag und Samstag lautstark und mit großem Besucherandrang zurückgemeldet.

In Kultur-Containern am Verbindungskanal, in den Straßen und Hinterhöfen, in Galerien, Lokalen, Kirchen und Moscheen präsentierten mehr als 800 Akteure an 69 Veranstaltungsorten ein vielfältiges Angebot von Musik, Speisen und Getränken, Tanz, Kunst und Akrobatik. Der große Besucherandrang an beiden Abenden dürfte auch wegen des warmen Wetters deutlich über den von den Veranstaltern erwarteten 20 000 Menschen gelegen haben.

In der Heidelberger Südstadt ist unterdessen am Freitagabend der neue Karlstorbahnhof eröffnet worden. In der für 20 Millionen Euro umgebauten früheren Reithalle auf dem Gelände der Campbell Barracks nannte Geschäftsführerin Cora Malik den Umzug in das neue Kulturzentrum einen Meilenstein „in der Heidelberger Kulturpolitik und für die Soziokultur in ganz Deutschland“. Oberbürgermeister Eckart Würzner nannte das Projekt großartig und sieht es als wichtigen Fixpunkt für die Stadtentwicklung im Süden Heidelbergs. Baden-Württembergs Kunstministerin Petra Olschowsi wünschte dem Haus, „dass dieser riesige Apparat schnell fliegen lernt“. Das erste Konzert spielte am Samstag die Mannheimer Band Get Well Soon. lang/jpk