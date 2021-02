  „Künstler für den Frieden“ – Unesco ehrt Luigi Toscano

Mannheim/Paris. Als erster Fotograf überhaupt wird der Mannheimer Luigi Toscano von der Unesco zum „Artist For Peace“ ernannt. Das teilte der Fotograf dieser Redaktion mit. Er fühle sich sehr geehrt, so Toscano. „Es ist eine Auszeichnung, zeigt aber auch, wie wichtig die Thematik Antisemitismus, Rassismus und jede Art von Diskriminierung heute ist.“ Hintergrund der Ernennung ist auch die in der Nähe des Unesco-Hauptsitzes in Paris zu sehende Ausstellung „Gegen das Vergessen“ mit Bildern von Holocaust-Überlebenden. „Luigi Toscanos Auszeichnung durch die Unesco ist eine große Ehre, die sein weltweites Engagement gegen das Vergessen würdigt“, sagte Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz. dms