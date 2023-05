Kühnhackl peilt Titel an

Mannheim. Die Adler Mannheim haben am Dienstag den Transfer von Tom Kühnhackl (Bild) bestätigt. Der 31-jährige deutsche Nationalspieler, der 2016 und 2017 mit den Pittsburgh Penguins den Stanley Cup in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL gewonnen hat, unterschrieb einen Dreijahresvertrag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kühnhackl hat mit seinem neuen Club Großes vor: „Meine Ziele sind klar: Ich will der Mannschaft in allen Bereichen helfen und am Ende der Saison hoffentlich ganz oben stehen“, betonte der Sohn des deutschen Eishockey-Jahrhundertspielers Erich Kühnhackl. cr