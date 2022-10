Kritische Bilanz

Rhein-Neckar. Aus der Sicht des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) waren drei Monate 9-Euro-Ticket alles andere als ein Erfolg – weder im Hinblick auf die angestrebte Verkehrswende noch in klimatischer Hinsicht und auch nicht unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Wie VRN-Geschäftsführer Volkhard Malik am Mittwoch bei einer Bilanz-Pressekonferenz in Mannheim sagte, habe das Angebot der Bundesregierung an die Bürger nicht einmal im Ansatz zur Akquise neuer Nutzer beigetragen.

Malik nannte das 9-Euro-Ticket ein „befristetes Strohfeuer“, das zu mehr Gelegenheitskunden im Freizeitverkehr geführt, aber wenig Pendler zum dauerhaften Umstieg Richtung ÖPNV bewegt habe. Bei den Langzeitkunden seien sogar Verluste zu verzeichnen. 50 Millionen Euro – so hoch seien die Einnahmeverluste, die vom Bund nun ausgeglichen werden müssten.

Während in Mannheim die Pressekonferenz lief, trafen sich am Mittwoch in Bremerhaven die Verkehrsminister der Länder. Auf der Agenda: Die Nachfolge des 9-Euro-Tickets, die wohl 49 Euro beziehungsweise 69 Euro kosten soll. Doch Bund und Länder sind sich noch nicht bei der Finanzierung einig. sal/dpa