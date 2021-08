Kritik von Bürgern

Mannheim. Die Sanierung der Mannheimer Straßenbeleuchtung verärgert Bürger und Bezirksbeiräte im Stadtteil Neckarstadt-Ost. Im Rahmen der Maßnahme werden bis zum Jahr 2028 stadtweit 14 772 Stahlmasten inklusive Leuchten ausgetauscht. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 43,2 Millionen Euro.

In der Neckarstadt-Ost beklagen Bürger und Bezirksbeiräte, dass sie von den Arbeiten und Straßensperrungen überrascht worden seien. „Das ist kein geschickter Umgang mit den Bürgern“, sagte Roswitha Henz-Benz, Sprecherin des Bezirksbeirates. Auf Nachfrage dieser Redaktion erklärt die Stadt Mannheim, dass Eigentümerinnen und Eigentümer vor Sanierungen üblicherweise nicht informiert würden, wohl aber der Bezirksbeirat in einer öffentlichen Sitzung. Das sei wegen eines „stadtinternen Kommunikations-Missverständnisses“ tatsächlich nicht erfolgt. Die Stadt erhofft sich zum Ende der Sanierungsmaßnahme jährliche Einsparungen von 1,4 Tonnen CO2. Die Quote lichtemittierender Dioden (LED) soll von sieben auf 40 Prozent steigen. Auch nach Ablauf des Programms werde der Austausch standunsicherer Masten fortgeführt, teilt die Stadt mit. baum