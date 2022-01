Kritik an Vertuschung

Mannheim. Die Verantwortlichen an der Spitze der katholischen Kirche sollen die Vertuschung von sexuellem Missbrauch beenden „und nicht scheibchenweise einräumen, was man ihnen nachweisen kann!“ Das hat Hansheinrich Beha, als Vorsitzender des Dekanatsrates der oberste Laienvertreter in Mannheim, gefordert. „Die Wahrheit muss auf den Tisch – und nicht erst auf Druck der Beweise!“, so Beha. Dekan Karl Jung äußert sich „tief enttäuscht davon, wie mit den Missbrauchsfällen verfahren wurde“. „Es beschämt mich, wie versucht wird, das kirchliche, aber auch persönliches Ansehen zu retten, statt sich klar auf die Seite der Opfer zu stellen“, kritisiert er und fordert „konsequente Aufarbeitung“. pwr

