Kritik an Strompreis der MVV

Mannheim. Seit die MVV Energie im vergangenen Jahr angekündigt hat, ihre Strom- und Gaspreise deutlich zu erhöhen, gibt es Kritik an diesem Schritt. Vor allen Dingen den Strompreis im Grundtarif finden manche überhöht. Das Kernargument lautet: „Die MVV muss für Mannheim und die Region gar keinen Fremdstrom einkaufen.“ Da sie Miteigentümerin des Grosskraftwerks Mannheim (GKM) sei, erzeuge sie praktisch selbst sehr viel Strom. Darum seien Preiserhöhungen, die deutlich über den gestiegenen Erzeugungskosten lägen, nicht gerechtfertigt.

Das Unternehmen weist diese Kritik als falsch zurück: Die MVV beschaffe „einen Großteil der Energie für die Belieferung von Kunden an der Börse“, erklärte eine Sprecherin. „Bei der Preisgestaltung sind wir also in hohem Maße von den Preisen auf den jeweiligen Märkten abhängig.“ Und da diese ganz erheblich gestiegen seien, habe sich das Unternehmen zum Jahreswechsel „leider gezwungen“ gesehen, die Preissteigerungen an die Kunden „weiterzugeben“. Die MVV ist eine Aktiengesellschaft. 50,1 Prozent der Anteile gehören der Stadt Mannheim. mig