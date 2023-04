Kritik an Mieten auf Columbus

Mannheim. Die Stadt Mannheim hat Kritik an Mietpreisen bei der Unterbringung von geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern auf Columbus zurückgewiesen. Der Dienstleister PulsM, der den Betrieb und die Vermietung auf Columbus übernimmt, verlangt pro Bett eine Miete von 469 Euro. Die Miete wird vom städtischen Jobcenter an das Münchner Unternehmen überwiesen. Zuvor hatten unter anderem Bewohnerinnen und Bewohner in Gesprächen mit dieser Redaktion die Höhe der Miete kritisiert.

„Der Preis pro Bett ist nicht mit Mieten üblicher Wohnungsmietverhältnisse vergleichbar und kann daher auch nicht in Relation dazu gesetzt werden“, teilte die Stadt mit. Der Preis sei eine Kalkulation, die auf möbliertem Wohnraum, Dienstleistungen sowie relativ hoher Fluktuation und Auslastung beruhe, für die der Betreiber PulsM das Risiko und die Kosten trage. Im Gegensatz zu Mieten, die unter den Mietspiegel von 8,48 Euro pro Quadratmeter fallen, enthält die Miete auch Betriebs-, Heiz- und Stromkosten, teilte die Stadt mit. Auf Columbus leben derzeit rund 775 Personen. Sie sind in Wohneinheiten untergebracht.