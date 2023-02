Kritik an geplantem Stellenabbau

Offenburg/Mannheim. Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) will den geplanten Abbau von rund 65 Stellen bei der Edeka-Südwest-Tochter Bäckerbub verhindern. Das Unternehmen hat insgesamt vier Produktionsstätten, eine davon in Mannheim. Auch hier sollen Arbeitsplätze gestrichen werden. Um den Abbau abzuwenden, appelliert die Gewerkschaft nun an die selbstständigen Edeka-Kaufleute, die einen Großteil der Edeka-Märkte im Südwesten betreiben.

Sie verkaufen teilweise Backwaren von Bäckerbub in ihren Markt-Bäckereien, die sich oft im Eingangsbereich der Einkaufsläden befinden. Nach Aussage der NGG bekommen die Einzelhändler auf Bäckerbub-Produkte bisher hohe Rabatte, auf die sie nach dem Willen der Gewerkschaft nun zumindest zu einem kleinen Teil verzichten sollen. So könnte Bäckerbub wieder in die schwarzen Zahlen kommen, argumentiert die NGG. Die Bäckerbub-Mutter Edeka Südwest weist die Darstellung unterdessen zurück: Bäckerbub biete den Edeka-Kaufleuten seine Backwaren zu marktgerechten Preisen an, heißt es in einer Stellungnahme. tat