Mannheim. Gesundheitsexperte Karl Lauterbach (Bild) hält das Festhalten der UEFA an einer Fußball-EM in möglichst zwölf Ländern in diesem Sommer für „verantwortungslos“. Der SPD-Politiker verweist auf ein steigendes Risiko für Fußballprofis für Spätfolgen nach Corona-Infektionen. „Das sind gesundheitliche Langzeitschäden, die das sofortige Karriereende bedeuten können. Dies muss man Menschen, deren Gesundheit ihr Kapital ist, ehrlich mitteilen“, sagte Lauterbach mit Blick auf Erkrankungen, die in der Fachsprache „Long Covid“ genannt werden.

AdUnit urban-intext1

© dpa-avis

Die Europäische Fußball-Union will am 19. April entscheiden, ob die EM wie geplant in zwölf Ländern gespielt werden kann. Als deutscher Ausrichter ist München vorgesehen. Kernpunkt ist die Zuschauer-Zulassung, die acht Städte zugesichert haben. In diesem Punkt muss München beim Konzept nach Willen der UEFA nachbessern. dpa