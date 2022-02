Kritik an Corona-Hilfen

Berlin/Mannheim. Der Chef der Mannheimer Wirtschaftsauskunftei Creditreform, Oliver Dangmann, hat sich gegen eine pauschale Fortsetzung der Corona-Hilfen ausgesprochen. „Nach zwei Jahren Corona-Krise muss die Frage erlaubt sein, ob es richtig ist, die Hilfsgelder weiter mit der Gießkanne an die Unternehmen zu verteilen, oder ob der Staat nicht genauer untersuchen sollte, welche Betriebe noch hilfsbedürftig sind“, sagte er dieser Redaktion.

Die aktuelle Überbrückungshilfe IV läuft bis Ende März. Die Bundesregierung geht davon aus, dass – je nach Verlauf der Pandemie – mehr als 100 000 Unternehmen die Hilfen beantragen könnten. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat bereits eine Verlängerung der Hilfen und der Sonderregelungen beim Kurzarbeitergeld in Aussicht gestellt.

Dangmann kritisierte, dass der Staat auch Zombie-Unternehmen unterstütze, die bereits vor Corona in finanzielle Schieflage geraten seien, weil sie nicht wettbewerbsfähig seien. „Je länger ein eigentlich insolventes Unternehmen am Markt bleibt, umso größer ist das Risiko für die Geschäftspartner. Wir dürfen nicht vergessen: Die meisten Pleiten sind Folgeinsolvenzen, die eine Kettenreaktion auslösen können“, warnte Dangmann. Sobald der Staat den Stecker ziehe, erwartet der Experte „zwar keine Insolvenzwelle, aber schon einen sprunghaften Anstieg der Firmenpleiten“.

Unterdessen rückt in der Debatte über Lockerungen von Corona-Maßnahmen der 19. März in den Fokus: Politiker der Ampel-Parteien halten es für möglich, dass Maßnahmen dann komplett wegfallen könnten. „Wir werden uns in den nächsten Wochen in aller Ruhe anschauen, ob eine Verlängerung der Corona-Schutzmaßnahmen über den 19. März hinaus überhaupt notwendig ist“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, der „Welt“. „Richtig ist, dass die gesetzliche Grundlage der aktuellen Maßnahmen am 19. März ausläuft, wenn die Koalition mit ihrer Mehrheit nicht aktiv etwas anderes beschließt“, sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Johannes Vogel, der Deutschen Presse-Agentur. Wie es nach diesem Datum weitergehe, werde das Parlament verantwortungsvoll abwägen.

Der 19. März steht explizit im Infektionsschutzgesetz als Enddatum für Verordnungen mit den bekannten Maßnahmen von der Maskenpflicht über Abstands- und Kontaktgebote, Hygienekonzepte bis hin zum Vorzeigen von Impf-, Genesenen- oder Test-Nachweisen zur Teilnahme an Veranstaltungen oder in Restaurants. Der Bundestag könnte die Gültigkeit einmalig um drei Monate verlängern. Jetzt stellt sich die Frage, ob es dazu kommen wird.

Fechner sagte, wenn Mitte Februar tatsächlich ein Rückgang der Omikron-Variante festgestellt werde, stelle sich die Frage, ob es die Einschränkungen im Frühjahr- und Sommer überhaupt noch brauche. Zurückhaltend äußerte sich der dritte Ampel-Koalitionspartner: „Solange die Infektionszahlen steigen und die Impfquote weiter zu niedrig ist, sind Signale zu lockern verfrüht“, sagte die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Irene Mihalic der dpa. Vorsicht sei noch immer weiter geboten. „Es darf nicht passieren, dass wir durch voreilige Lockerungen den Erfolg der bisherigen Maßnahmen wieder gefährden.“ dpa/was

