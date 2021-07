Kretschmann wirbt für Impfen

Mannheim. . Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte am Freitag in Mannheim, man müsse weiter für die Corona-Impfung werben, um den Menschen die Angst vor möglichen Nebenwirkungen zu nehmen. Zudem sprach er sich gegen eine Impfpflicht aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Station des Regierungschefs war bei seinem Besuch in der Quadratestadt das Quartier-Impfangebot im Bürgerhaus in der Neckarstadt-West. Auch das geplante Kinder- und Jugendbildungshaus in der historischen Veranstaltungsstätte Kaisergarten und der Besuch beim Sport- und Freizeitangebot „Alter“ für Kinder und Jugendliche standen auf dem Programm. Kretschmann sprach der Stadt und Ehrenamtlichen seinen Dank für das Engagement aus. Die Kenntnis der Stadt, auch mit all ihren Problemen, ermögliche den Erfolg der Projekte.

Auch Bundesjustiz- und Familienministerin Christine Lambrecht (SPD) war am Freitag in Mannheim zu Gast. In ihrer Geburtsstadt besuchte sie unter anderem das außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebot Campus Neckarstadt-West und das evangelische Eltern-Kind-Zentrum Kieselgrund auf der Hochstätt. see/dpa/cs