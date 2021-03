Mannheim. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bringt die Verkürzung der Ferien ins Gespräch, um coronabedingte Bildungsdefizite der Schüler aufzuholen. „Man könnte an den Ferien ein bisschen was abknapsen, um Unterrichtsstoff nachzuholen“, sagte er im Interview mit dieser Redaktion. Auf die Frage, ob er dabei an die Sommerferien denke, sagte er: „Darüber könnte man mal nachdenken.“ Er fürchte, dass tiefe Schäden in der Bildung und der Psyche der Kinder entstanden sind. Kretschmann: „Wir müssen uns verstärkt um diese Kinder kümmern, wenn der Unterricht wieder normal läuft. Das wird eine große Aufgabe.“ Diese liege in der Verantwortung von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU).

Kann sich kürzere Ferien vorstellen: Winfried Kretschmann. © Frank Eppler

Die Lehrer müssen sich nach Kretschmanns Ansicht zunächst einen Überblick über die im Fernunterricht entstandenen Lücken verschaffen. „Zur Behebung der Defizite braucht es zusätzliche Betreuungsangebote und Sonderprogramme“, erläuterte der Regierungschef. Notwendig seien besondere Formen der Nachhilfe und die Heranziehung auch von Nicht-Lehrkräften. Kretschmann: „Es muss dabei um eine zielgerichtete Förderung gehen und wir müssen die erreichen, die es auch wirklich brauchen.“

Eine Fusion der Universitätskliniken von Mannheim und Heidelberg nannte Kretschmann einen „charmanten Gedanken“. Angesichts der Kosten sei ein echter Mehrwert Voraussetzung. „Dazu sehe ich einige Hinweise. Aber das müssen wir uns noch genau anschauen“, sagte er mit Verweis auf die laufende Prüfung. Auch zum Neubau des Mannheimer Klinikums wollte sich der Grünen-Politiker nicht festlegen. pre