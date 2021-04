Krankenhäuser immer öfter am Limit

Rhein-Neckar/Mannheim/Brüssel. Die Versorgungslage in den Krankenhäusern der Region spitzt sich langsam zu. Wie aus den Zahlen des Divi-Intensivbetten-Registers hervorgeht, kommen einzelne Kliniken bereits an die Grenzen. Diese bestehen nicht automatisch in der Anzahl der Betten, sondern in der oft nicht genügenden Kapazität beim Intensivpersonal. Klinik-Geschäftsführer sowie Ärztinnen und Ärzte stöhnen über die angespannte Lage. In Ludwigshafen ist an einzelnen Tagen bereits eine hundertprozentige Auslastung des Klinikums erreicht. Auch Krankenhäuser in Heidelberg und Mannheim verschieben jetzt wieder öfter planbare Eingriffe bei nicht an Corona erkrankten Personen.

Tenor: Die Patienten sind jünger, müssen wegen der aggressiven britischen Mutation aber oft länger beatmet werden, wenngleich ihre Überlebensprognosen etwas besser seien. Auch die mittelgroßen Städte in der Metropolregion klagen über angespannte Lagen. So stand in Speyer am Dienstag laut Register nur ein freies Intensivbett zur Verfügung.

In Mannheim hat die Inzidenz nach den offiziellen Zahlen des Landes mittlerweile wieder die 200er Marke überschritten. Bleibt das auch am Mittwoch und Donnerstag so, müssen Schulen und Kitas erneut schließen. Unterdessen konnte in der Maimarkthalle die 100 000. Impfung vorgenommen werden. Und in Brüssel hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA den Impfstoff von Johnson & Johnson innerhalb der EU freigegeben. sal/sma/dpa