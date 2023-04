Konzept gegen Wohnungsmangel

Mannheim. Mit einer Mischung aus Verschärfungen und neuen Angeboten will die Stadt Mannheim dem angespannten Wohnungsmarkt begegnen. Das geht aus der neuen wohnungspolitischen Strategie der Kommune hervor, die an diesem Donnerstag im Gemeinderatsausschuss für Umwelt und Technik diskutiert wird. Im Mai soll das Gesamtgremium das neue Konzept verabschieden.

Demnach soll die Quote für preisgünstige Wohnungen zwar weiterhin bei 30 Prozent liegen. Das heißt, auf Gebieten mit neuen Bebauungsplänen müssen in Gebäuden mit mehr als zehn Wohnungen mindestens 30 Prozent zu Mietpreisen von 8,17 Euro pro Quadratmeter angeboten werden. Die Frist dieser Preisbindung soll jedoch von bislang 20 auf 30 Jahre angehoben werden. Zudem will die Stadtverwaltung auch bei bisher ausgenommenen größeren Neubauvorhaben im sogenannten unbeplanten Innenbereich eine solche Quote einführen. Die Höhe ist noch offen.

Neu schaffen möchte die Stadtverwaltung weiterhin eine Online-Tauschbörse für Wohnungen. Um einen Anreiz für einen Umzug zu geben, wird darüber nachgedacht, diesen zu bezuschussen. Auch könnten Vermieter eine Pauschale erhalten, wenn sie im Zuge eines Wohnungstauschs die Miete nicht zu stark erhöhen.

Beratung für Eigentümer

Geplant ist zudem, ein Beratungsangebot für Hauseigentümer zu installieren. Um den Bau neuer Wohnungen zu fördern, will die Stadt ihnen Möglichkeiten aufzeigen, wie sie etwa Gebäude aufstocken, Baulücken schließen oder leerstehende Läden und Büroflächen umwandeln können.

Auch die früher strikte Trennung zwischen Wohn- und Gewerbegebieten soll aufgeweicht werden. An nicht näher genannten „geeigneten Standorten“ ist eine Mischnutzung vorgesehen, ähnlich wie es sie beispielsweise im Mannheimer Glückstein-Quartier hinter dem Hauptbahnhof bereits gibt.

Nachverdichtungen und Ersatzneubauten sind in der neuen Strategie vor allem „in stark aufgelockerten Quartieren der 1950er bis 1960er Jahre“ sowie auf Supermärkten und deren Parkplätzen vorgesehen.

Hintergrund dieser Maßnahmen ist der erwartete Wohnungsmangel in der Stadt. Der neuen Nachfrageprognose zufolge werden in Mannheim bis 2040 knapp 15 000 zusätzliche Wohnungen benötigt. Insbesondere altersgerechte sowie für Familien geeignete Wohnungen müssten gebaut werden.

Schwerpunkt günstige Angebote

Den Schwerpunkt möchte die Stadt dabei auf die Schaffung von preisgünstigen Wohnungen legen. Denn die Zahl der Wohnungsscheinberechtigten steige, während die der Wohnungen mit begrenzter Miete tendenziell sinke, da die Preisbindungen nach einer gewissen Zeit ablaufen. Der freie Markt schaffe jedoch hauptsächlich Angebote im hochpreisigen Segment.

Der Mieterverein wollte die Strategie noch nicht kommentieren. Der Eigentümerverband Haus und Grund forderte ein Umdenken in der kommunalen Wohnungspolitik.