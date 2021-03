Mannheim. Die Mannheimer CDU setzt eine sechsköpfige Findungskommission ein für die Nachfolge von Nikolas Löbel als Kandidat für die Bundestagswahl. Das teilte der Kreisvorstand als eines der Ergebnisse seiner Sitzung am Montagabend mit. Zur Kommission gehören unter anderem Bürgermeister Michael Grötsch, Fraktionschef Claudius Kranz und der Junge-Union-Vorsitzende Lennart Christ. Die Zeit drängt, denn am 24. April wählt der Bezirksverband Nordbaden seine Vertreter für die Landesliste.

Außerdem bereitet der Kreisverband eine Mitgliederversammlung mit Neuwahlen des Vorstands vor. Einen Termin gibt es angesichts der Corona-Lage aber noch nicht. Der bisherige Kreis-Chef und Bundestagsabgeordnete Löbel war zurückgetreten, weil er für die Vermittlung von Schutzmasken 250 000 Euro an Provisionen kassiert hatte.

Unterdessen kam am Dienstag heftige Kritik von den beiden früheren Mannheimer CDU-Kreis-Chefs Egon Jüttner und Rolf Schmidt am amtierenden Vorstand. In dem Gremium säßen „lauter Löbel-Leute“, sagte Jüttner. imo