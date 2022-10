Königskrone der Normannen

Mannheim. In der Normannen-Ausstellung der Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen ist jetzt verspätet eines der wertvollsten Exponate angeliefert worden. Per Flugzeug kam aus Italien in einer speziellen Klimakiste die Krone von Roger II., der 1130 damit zum König von Sizilien gekrönt wurde. Die Preziose aus Kupfer trägt drei Täfelchen aus Champlevé-Email und ist reich verziert mit Edelsteinen sowie eingravierten Blattranken- und Traubenornamenten. Sie stammt aus dem Domschatz von Bari. Die Italiener hatten zwar zugestimmt, sie nach Mannheim reisen zu lassen – aber nur wenn sie in der Zeit eine originalgetreue Kopie ausstellen können. Doch bei deren Herstellung kam es zu Lieferproblemen aufgrund von Materialengpässen.

Die bis Ende Februar 2023 dauernde Ausstellung zeigt erstmals in derart umfassender Form und mit 300 hochkarätigen Leihgaben aus ganz Europa den Aufstieg der Normannen von kriegerischen, räuberischen Seefahrern aus Skandinavien zu geachteten Herrschern, deren Gebiet sich bis ans Mittelmeer erstreckte. pwr