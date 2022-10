Kliniken am Tropf

Rhein-Neckar/Mannheim. Wie unter einem Brennglas vereinen sich die großen Krisen unserer Zeit in den Krankenhäusern, auch in Mannheimer und der Region. Corona, Energie, Personal – das sind die herausragenden Themen, die in diesen Tagen zu hektischer Betriebsamkeit auch innerhalb der regierenden Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP in Berlin führen.

Erst am Dienstag war Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im Finanzministerium des FDP-Kollegen Christian Lindner zu Besuch, um dort klarzumachen, wie dramatisch die Lage in der medizinischen Versorgung gerade ist. „Was man sicher sagen kann, ist, dass die Krankenhäuser in den nächsten Monaten in eine ganz drastische Liquiditätsproblematik kommen“, sprach Lauterbach gegenüber der ARD am Sonntag aus, was mancherorts schon am Horizont sichtbar ist. Bereits in diesem Jahr bezahlt beispielsweise die Universitätsklinik Heidelberg nach eigenen Angaben 18 Millionen Euro mehr für Energie als im Jahr 2021, als die Rechnung insgesamt 32 Millionen Euro betrug. Eine Steigerung um 56 Prozent.

Im Mannheimer Klinikum sind die Energiekosten in diesem Jahr um etwa 25 Prozent gestiegen. Die Universitätsmedizin profitiert dabei indes auch von einem langfristigen Vertrag mit festem Strompreis, der auch noch für 2023 gilt. Im Mannheimer Theresienkrankenhaus und im Diako lässt sich nach Angaben einer Sprecherin noch nicht beziffern, in welcher Größenordnung der Kostenanstieg liegt. Dies werde sich erst anhand der Jahresabrechnungen erkennen lassen.

Auf den Fluren wird es kühler

Um zusätzlich Energie einzusparen, wollen die Mannheimer Krankenhäuser etwa im Winter die Heiztemperatur auf Fluren überall dort absenken, wo dies ohne Belastung für die Patienten möglich ist. Betont wird generell, dass die höheren Energiekosten keine Auswirkungen auf die medizinische Versorgung hätten, allerdings auf die wirtschaftliche Lage der Kliniken. Daher haben sie sich Forderungen der Deutschen Krankenhausgesellschaft an die Bundesregierung nach Finanzhilfen angeschlossen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hatte in den vergangenen Tagen immer wieder vor Pleiten von Krankenhäusern gewarnt und Milliardensummen gefordert. Sie verweist darauf, dass Kliniken ihre Preise nicht wie andere Unternehmen erhöhen können. Auch in Krankenhäusern in Ludwigshafen, Heppenheim und Speyer geht man nach Recherchen dieser Redaktion von starken Einbußen aus – in Speyer etwa von einer siebenstelligen Summe.

Doch die Energiekrise ist nicht die einzige Belastung: Die Mannheimer Kliniken leiden im Zuge der stark gestiegenen Corona-Zahlen auch unter hohen Personalausfällen. Mit Springermodellen und Verschiebungen lasse sich das derzeit noch kompensieren, heißt es. Erneute Einschränkungen bei Behandlungen oder Besucherregeln müsse es daher nach jetzigem Stand nicht geben. Allerdings werde die Situation immer wieder neu bewertet.

In der Pfalz und in Südhessen sind Kliniken durch Corona-bedingte Ausfälle beim Personal schon wieder an der Schmerzgrenze, wie die Geschäftsführung des Klinikums Ludwigshafen feststellt. So ist man im Kreiskrankenhaus in Heppenheim bereits gezwungen, OP-Termine zu verschieben, um die Notfallversorgung aufrechterhalten zu können. Auffallend: Es sind nicht die schweren Corona-Erkrankungen, die das System belasten. Viele Patienten kämen ins Krankenhaus gar nicht deshalb, brächten das Virus aber mit.