Klimapläne reichen nicht aus

Genf/Mannheim. Der Weltklimarat führt die Folgen der menschengemachten Erderwärmung in seinem neuen Bericht drastischer vor Augen als je zuvor. Wenn es nicht starke und schnelle Reduktionen der Emissionen gebe, werde die globale Mitteltemperatur in den kommenden 20 Jahren einen Wert von mindestens 1,5 Grad über der Temperatur der vorindustriellen Zeit erreichen, sagte Valérie Masson-Delmotte am Montag bei der Vorstellung des Berichts. Sie ist Co-Vorsitzende der Arbeitsgruppe, die seit dem letzten Bericht dieser Art 2013 rund 14 000 Klima-Studien für den Weltklimarat bewertet hat.

Die Menschen müssten sich wegen der steigenden Temperaturen auf mehr Extremwetterereignisse wie Überschwemmungen und Hitze einstellen, heißt es in dem Bericht. Erst kürzlich gab es eine Reihe dieser Katastrophen wie Überschwemmungen in Deutschland sowie extreme Hitzewellen in Südosteuropa und im Westen Kanadas. Über eine sofortige Reduktion der Treibhausgasemissionen haben die Menschen es laut Bericht aber noch in der Hand, die schlimmsten Folgen zu verhindern.

Kritik von Fridays for Future

Das Ziel 1,5 Grad steht im Pariser Klimaabkommen von 2015. Anders als 2013 stellt die Wissenschaft jetzt klar fest: Selbst das Zwei-Grad-Ziel ist nur mit sofortigen und weitreichenden Klimaschutzmaßnahmen zu erreichen. „Wenn wir die Emissionen nicht schnell genug herunterfahren, werden wir beide Pariser Klimaziele verfehlen“, sagte Mitautor Douglas Maraun aus Graz.

Im Leitbild 2030 der Stadt Mannheim sind Klimaschutz und Klimafolgenanpassung fest verankert. „Mannheim ist eine klimagerechte – perspektivisch klimaneutrale – und resiliente Stadt, die Vorbild für umweltbewusstes Leben und Handeln ist“, heißt es dort. Dazu führt die Stadt verschiedene Bürgerbeteiligen, Aktionen und Projekte durch.

Im Jahr 2009 hatte sich Mannheim das Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen bis 2020 um 40 Prozent zu senken gegenüber 1990. Doch dieses Ziel wurde nicht erreicht: „Wir kratzen an der 30-Prozent-Marke“, sagte Agnes Schönfelder, Geschäftsführerin der Klimaschutzagentur. Sie bezieht sich hier auf Daten für 2018, da die Energiedaten immer erst später vorliegen. Wie sich Corona auswirke, könne man noch nicht einschätzen, aber es sei „nicht zu erwarten“, dass das Ziel für 2020 erreicht wurde. Man wolle nun bis 2050 klimaneutral werden – unter anderem mit einem neuen „Klima-Aktionsplan 2030“.

Die Mannheimer Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future sehen die Bemühungen zu einem klimaneutralen Mannheim 2050 allerdings als „in keinster Weise kompatibel mit der 1,5 Grad Celsius Grenze und dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts“. dpa/see