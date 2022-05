Klimageld-Plan löst Skepsis bei FDP und Union aus

Berlin/Kiew. Mit seinem Vorstoß eines sozialen Klimagelds hat Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) skeptische Reaktionen bei der FDP und heftige Kritik bei der Union ausgelöst. „Zwar ist Entlastung richtig, doch haben wir inzwischen einen wahren Flickenteppich an Maßnahmen“, sagte die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Julia Klöckner. Nach Heils Vorstellungen sollen Alleinstehende, die weniger als 4000 Euro brutto, und Verheiratete, die zusammen weniger als 8000 Euro brutto im Monat verdienen, ab 2023 die finanzielle Unterstützung erhalten. Die Idee hinter dem bereits im Koalitionsvertrag angekündigten Klimageld ist, steigende Kosten aufgrund der Umstellung auf Erneuerbare Energien sozial abzufedern.

„Wir müssen leider mit dauerhaft gestiegenen Kosten für Energie, Lebensmittel und Mobilität rechnen“, sagte SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt. Der Vorschlag komme zur richtigen Zeit. Auch in der Ampelkoalition war der teils zurückhaltend aufgenommen worden. So hatte FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner gesagt, er sei auf die Finanzierungsideen gespannt. Näher liege eine Reform der Lohn- und Einkommensteuer.

Im Streit über die Pläne für ein europäisches Öl-Embargo gegen Russland legte die EU-Kommission am Wochenende einen neuen Kompromissvorschlag vor. Er sieht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vor, zunächst nur die Einfuhr von per Schiff transportiertem Öl auslaufen zu lassen. Über die Druschba-Pipeline transportiertes Öl wäre demnach von einem Embargo ausgenommen. Damit könnte Russland einen Teil seiner Geschäfte mit Unternehmen in der EU fortführen. Laut EU floss zuletzt rund ein Drittel der Gesamtliefermengen durch die Druschba-Pipeline. Diese versorgt Raffinerien in Ungarn, der Slowakei und Tschechien sowie in Polen und Deutschland.

Thema bei EU-Gipfeltreffen

Über die Pläne für ein Einfuhrverbot für russisches Öl gibt es in der EU bereits seit Wochen Streit, weil Ungarn bislang nicht gewillt war, das Projekt zu unterstützen. An diesem Montag und Dienstag dürfte der Kompromissvorschlag Thema bei einem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel sein. Dann soll es um die weitere Unterstützung der EU für die Ukraine, aber auch um die Bemühungen gehen, unabhängig von russischen Energieträgern wie Gas und Öl zu werden.

Unterdessen gerät die Ukraine im Osten des Landes militärisch unter starken Druck. Die Gefahr einer Einkesselung ukrainischer Truppen steigt. Angesichts der militärischen Erfolge Russlands im Krieg um den Donbass dringt die Ukraine auf rasche Lieferungen schwerer Waffen. Besonders umkämpft ist Sjewjerodonezk in Luhansk. Russisches Militär hat die ostukrainische Stadt fast komplett umstellt. Zuvor hatte es nach eigenen Angaben die strategisch wichtige Kleinstadt Lyman erobert. dpa