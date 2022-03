Klima-Demo in der City

Mannheim. „Fridays for Future“ demonstriert an diesem Freitag ab 16 Uhr in Mannheim für eine effiziente Klimapolitik – es gebe keinen Spielraum mehr für Entscheidungen, die den Weg Richtung null Emissionen verlangsamen, so die Klimaaktivisten. Auch wenn sich die Aufmerksamkeit der Bevölkerung derzeit auf die Ukraine richtet, verdeutlichten Klimadiagramme, wie ernst die Lage geworden ist: „Das darf angesichts der Ereignisse in der Ukraine für kurze Zeit in den Hintergrund geraten, aber nicht vergessen werden“, sagt Lena Kamuff von „Fridays for Future“ Mannheim. Die Bewegung fordert von der Bundesregierung entschlossenes Handeln gegen den Klimawandel. vg

