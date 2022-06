Klassenfahrt beendet

Maxdorf. Martin Storck, Schulleiter des Maxdorfer Lise-Meitner-Gymnasiums, hat am Freitag sowohl Lehrerkollegen als auch Schüler gegenüber der Öffentlichkeit abgeschottet. Die über 100 Personen zählende Gruppe kehrte am Abend aus dem österreichischen Kleinwalsertal in die Pfalz zurück. Detailfragen zu der Wanderung, die zu einem Großeinsatz der Bergwacht in 1800 Metern Höhe in den Alpen führte, blieben auf diese Weise weiterhin unbeantwortet. Unterdessen hat die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) den Betroffenen Hilfe zugesagt. Ob das auch für eine Kostenübernahme für den Einsatz von Hubschraubern gilt, blieb allerdings offen. sal

