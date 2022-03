Klartext von Vranjes

Mannheim. Vor dem Bundesligaspiel am Donnerstag (19.05 Uhr) bei GWD Minden hat Trainer Ljubomir Vranjes klar die Schwierigkeiten der Rhein-Neckar Löwen angesprochen. „Es gibt Probleme, die vorher bekannt waren. Und es ist schwer, mit diesem Kader eine Lösung dafür zu finden“, sagte der neue Coach mit Blick auf die Teamstruktur. Zu wenig Spieler könnten in Abwehr und Angriff eingesetzt werden. Außerdem reiche die Qualität nicht aus, um zu den „Top-Acht“ in der Liga zu gehören. Unabhängig davon verlangt Vranjes von seinem Team aber ein besseres Auftreten. „Es ist mir egal, ob der Spieler nächste Saison hier ist oder nicht. Ob er zufrieden ist oder nicht. Der Verein geht vor.“ mast

