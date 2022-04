Klarheit für SV Waldhof

Mannheim. Der SV Waldhof kann für eine weitere Saison in der 3. Fußball-Liga planen. Das 0:0 am Samstag im Spitzenspiel beim 1. FC Saarbrücken bedeutete einen vorentscheidenden Rückschlag für die Mannheimer im Aufstiegsrennen. Der Rückstand auf Relegationsplatz drei wuchs durch das leistungsgerechte Unentschieden auf acht Punkte an, es sind nur noch fünf Partien zu absolvieren.

„Wir wollen aus der Saison das Optimum herausholen. Wir wollen liefern, was wir liefern können. Am Ende wird abgerechnet“, sagte Waldhof-Trainer Patrick Glöckner, dessen Vertrag ausläuft. Sport-Geschäftsführer Tim Schork will erst nach dem Saisonende eine Entscheidung bekanntgeben, ob der Club mit Glöckner weitermacht. alex