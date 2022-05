Klage gegen Bahnprojekt

Mannheim. Die Stadt Mannheim will gegen den geplanten Ausbau der östlichen Riedbahn Klage beim Verwaltungsgerichtshof einreichen. Über den Schritt muss der Gemeinderat Ende Mai entscheiden, an diesem Dienstag berät der Hauptausschuss darüber. Die Deutsche Bahn will zwischen Hauptbahnhof und Neckar auf knapp zwei Kilometern Länge ein stillgelegtes zweites Gleis reaktivieren und danach auch mehr Güterzüge auf die Strecke schicken. Das bereitet Anwohnern Sorge. Die Stadtverwaltung wünscht sich vor einem Riedbahn-Ausbau erst ein Gesamtkonzept, wie der Bahnverkehr künftig durchs Stadtgebiet geführt werden soll – inklusive der Prüfung eines Güterzugtunnels. imo

