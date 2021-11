Klage am Landgericht

Mannheim. Rechtliches Neuland beschreitet eine Klage der Deutschen Telekom AG, die vor dem Mannheimer Landgericht verhandelt wird. Der Konzern wirft dem in Pullach ansässigen Patentverwerter IPCom vor, gegen das kartellrechtliche Diskriminierungsverbot verstoßen zu haben. Die Deutsche Telekom fordert deshalb bezahlte Lizenzgebühren in Höhe von 275 Millionen Euro zurück und will gerichtlich die Rückabwicklung eines bereits vor acht Jahren vereinbarten Vertrages erreichen. Auf Vorschlag des Gerichtes lassen die Parteien das Verfahren jedoch vorerst ruhen, weil parallel ein Patentstreit in den USA anhängig ist. wam

