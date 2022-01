Kirchen verlieren Mitglieder

Rhein-Neckar. Nach der Veröffentlichung des Gutachtens über Missbrauchsfälle in der Erzdiözese München und Freising kommt es auch in der Metropolregion zu einer Steigerung der Kirchenaustritte. Die meisten von ihnen verzeichnet die Stadt Mannheim. Hier sind bis zum 26. Januar bereits 256 Menschen aus der Kirche ausgetreten, teilte ein Sprecher mit. Zum Vergleich: im Januar 2021 waren es 223. Noch größer ist der Unterschied im Jahresvergleich: 2020 gab es in Mannheim 1 860 Austritte – 2021 bereits 3 366.

Auch für Ludwigshafen berichtet ein Sprecher von einer Steigerung bei den Kirchenaustritten. Der Unterschied zu vergangenem Jahr ist mit bisher 77 Austritten zu 69 Austritten im Januar 2021 zwar nicht so hoch wie in Mannheim, allerdings liege dies auch daran, dass nicht genügend Kapazitäten vorhanden seien. Eine Erhöhung sei aber nicht vorgesehen. Derzeit bestehe eine Wartezeit von bis zu fünf Wochen für einen Termin. Allein in Heidelberg sind die Zahlen nahezu gleich geblieben. Ein Sprecher der Stadt führt dies darauf zurück, dass der Großteil der Heidelberger Bevölkerung evangelisch und nicht katholisch ist.

