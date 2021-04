Kirche bleibt Tanzzentrum

Mannheim. Die Trinitatiskirche in den Mannheimer Quadraten soll weiter als Probe- und Aufführungszentrum für zeitgenössischen Tanz mit dem Namen Eintanzhaus genutzt werden. Dazu will die Evangelischen Kirche den zunächst für fünf Jahre geschlossenen Vertrag verlängern. Der zuvor lange leergestandene und nicht mehr für Gottesdienste genutzte Sakralbau aus Beton mit Farbglasfenstern, zwischen 1956 und 1959 nach den Plänen von Helmut Striffler errichtet, dient seit 2017 als Eintanzhaus. Vera Hennefeld vom Zentrum für Evaluation in Saarbrücken bescheinigte ihm eine „überregionale und internationale Ausstrahlung“. Die Stadt begrüßt die Fortführung des Konzepts. pwr

AdUnit urban-intext1