Kinderärzte am Limit

Mannheim. Die unter Kindern grassierende Welle von Atemwegserkrankungen macht Medizinerinnen und Medizinern in Mannheim jede Menge Arbeit. Auslöser ist das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV), das vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern die Atemwege angreift. Mehr als ein Drittel der Betten seien von solchen Patienten belegt, so die Kinderklinik des Klinikums. Aus Kinderarzt-Praxen ist zu hören: „Wir sind am Anschlag!“. Experten erklären die Welle damit, dass die Immunsysteme der Kinder wegen der Corona-Schutzmaßnahmen nicht die übliche Entwicklung gemacht hätten. So könnten sie dem Virus nur wenig entgegensetzen. wam/imo

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1