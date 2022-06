Kiew rechnet mit Besuch von Olaf Scholz

Berlin. Nach etlichen anderen Staats- und Regierungschefs will Bundeskanzler Olaf Scholz einem Medienbericht zufolge noch in diesem Monat nach Kiew reisen. Der SPD-Politiker plane den Besuch vor dem Gipfel der G7-Staaten Ende Juni mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem italienischen Regierungschef Mario Draghi, berichtete die „Bild am Sonntag“ unter Berufung auf französische und ukrainische Regierungskreise. Ein Sprecher der Bundesregierung wollte den Bericht nicht kommentieren. Auch aus Rom und Paris gab es keine Bestätigung.

Zahlreiche führende internationale Politiker sind seit Kriegsbeginn in die Ukraine gereist, um sich solidarisch mit dem von Russland angegriffenen Land zu zeigen. Auch mehrere Bundesminister waren bereits dort: nach Annalena Baerbock (Außen, Grüne) und Svenja Schulze (Entwicklung, SPD) auch Karl Lauterbach (Gesundheit, SPD) und Cem Özdemir (Agrar, Grüne). Scholz hatte zuletzt gesagt, er würde nur in die Ukraine reisen, wenn konkrete Dinge zu besprechen wären.

Dieser Moment könnte nun gekommen sein: Auf EU-Ebene stehen wichtige Entscheidungen zum Beitrittsgesuch der Ukraine an. Das Land hofft darauf, beim EU-Gipfel am 23. und 24. Juni zum Beitrittskandidaten erklärt zu werden. Die EU-Kommission will dazu in den kommenden Tagen ihre Empfehlung abgeben.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Scholz bereits vor Wochen nach Kiew eingeladen. Zuerst standen Verstimmungen wegen der kurzfristigen Absage einer Reise von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier von ukrainischer Seite im Weg. Nachdem die Irritationen ausgeräumt waren, sagte Scholz, dass es ihm bei einer solchen Reise nicht um Symbole, sondern um Inhalte gehe.

Noch keine Bestätigung

Aus dem Élyséepalast in Paris hieß es, Macron stehe für einen Ukraine-Besuch zwar zur Verfügung, konkrete Reisepläne und Daten gebe es aber noch nicht. Von einem gemeinsamen Besuch mit Scholz oder Draghi war dabei nicht die Rede.

Eine Ukraine-Reise des Kanzlers wäre aus Sicht des CDU-Außenpolitikers Roderich Kiesewetter ein „längst überfälliges Zeichen der Solidarität“ mit dem angegriffenen Land. Auch die FDP hofft auf Zusagen und machte mit Blick auf die Lieferung schwerer Waffen Druck. „Der Besuch kann nicht ohne etwas Handfestes auskommen“, sagte Vize-Bundestagsfraktionschef Alexander Graf Lambsdorff dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Waffen- und Munitionslieferungen müssten verstärkt werden. Auch der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk fordert bei der Kiew-Reise von Kanzler Scholz Zusagen. In Sachen EU-Beitritt erhofft sich Melnyk Fortschritte, sagte er dem „Spiegel“.

Nach Einschätzung westlicher Experten stellt sich die russische Armee auf einen Krieg in der Ukraine bis zum Herbst ein. Die Streitkräfte haben nach Informationen des ukrainischen Militärgeheimdienstes ihre Planung bis Oktober ausgeweitet, wie US-amerikanische Militärexperten berichteten. Änderungen der Pläne hängen den Informationen nach vom Erfolg im Donbass ab.

Mitgliedschaft in der EU

Bundeskanzler Scholz dringt unterdessen auf eine sofortige Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien, das seit fast 20 Jahren auf eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union wartet. Bei einem Doppelbesuch in den Hauptstädten Skopje und Sofia versuchte er am Wochenende, die Beitrittsblockade durch das EU-Mitglied Bulgarien aufzuweichen.

Neben Nordmazedonien wollen auch Montenegro, Albanien, Serbien, das Kosovo und Bosnien-Herzegowina Mitglied werden. dpa