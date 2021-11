Kientz wehrt sich gegen Vorwürfe

Mannheim. Der Konflikt zwischen dem Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim und seinem ehemaligen Sportlichen Leiter Jochen Kientz eskaliert. Der Manager war am vergangenen Mittwoch freigestellt worden, am Dienstag äußerte sich SVW-Präsident und Mäzen Bernd Beetz bei einer Fan-Fragerunde erstmals zu den Gründen der Trennung. Demnach habe Kientz bewusst versucht, einen positiven Coronatest im Umfeld der Mannschaft zu verschleiern. „Stillschweigen hin oder her, mir platzt jetzt der Kragen. Ein Coronatest wurde verschwiegen. Mitarbeiter wurden angewiesen, die Geschäftsleitung nicht zu informieren“, sagte Beetz.

Kientz-Anwalt Christoph Schickhardt griff den Verein am Mittwoch scharf an. „Laut den Informationen, die mir vorliegen, wird der Sachverhalt vom SV Waldhof komplett falsch dargestellt. Darüber kann ich nur den Kopf schütteln“, sagte der Sportrechtler dieser Redaktion. Der Jurist kündigte Schadenersatzforderungen wegen Rufschädigung und eine detaillierte Stellungnahme in den kommenden Tagen an. alex