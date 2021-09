Kientz droht DFB-Strafe

Mannheim. Nach den teilweise chaotischen Szenen am Spielfeldrand beim Drittliga-Derby 1. FC Kaiserslautern gegen den SV Waldhof (0:0) droht Mannheims Sportchef Jochen Kientz eine Bestrafung durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB). Kientz wurde am Samstag auf dem Betzenberg mit einer Roten Karte aus dem Innenraum verwiesen und muss sich nun wohl auf eine Spielfeldsperre einstellen. Der Ex-Profi entschuldigte sich für sein Benehmen, kritisierte aber zugleich das Verhalten seines Gegenübers Thomas Hengen und die Arbeit der Security-Mitarbeiter des FCK. „Ich wurde geschubst, was logischerweise nicht zur Deeskalation beigetragen hat“, beschwerte sich der 48-Jährige in einer Stellungnahme. th

